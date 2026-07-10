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Как Балтийский завод под руководством Александра Коновалова строит самые большие ледоколы в мире?

Как Балтийский завод под руководством Александра Коновалова строит самые большие ледоколы в мире?

Вернул заводу к его 170-летию знак мегабренда промышленного Петербурга, а прямо сейчас собирает судно для Северного морского пути — «Ленинград» — гигант 170 м в длину (полтора футбольных поля!) ТОП50 2026 .

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