Как Балтийский завод под руководством Александра Коновалова строит самые большие ледоколы в мире?

Вернул заводу к его 170-летию знак мегабренда промышленного Петербурга, а прямо сейчас собирает судно для Северного морского пути — «Ленинград» — гигант 170 м в длину (полтора футбольных поля!) ТОП50 2026 .
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