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Россиянам дали рекомендации по покраске яиц к Пасхе

Россиянам дали рекомендации по покраске яиц к Пасхе

В преддверии Пасхи депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT дал рекомендации по подготовке к празднику и покраске яиц.

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