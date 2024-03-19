Российский «Бук‑М1» сбил ударный вертолет ВСУ под Артемовском

РИАМО - 19 мар. Российские военные «Южной» группировки войск сбили украинский ударный вертолет в районе Артемовска, рассказал командир дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий» в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии