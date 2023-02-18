Вратарь «Кингс» Копли получил матч-штраф за участие в стычке в игре с «Анахаймом». Драке с Гибсоном помешали судьи

Вратарь «Лос-Анджелеса» Феникс Копли получил матч-штраф за участие в стычке в матче с «Анахаймом». В концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Кингс» и «Дакс» (6:3) произошла стычка.