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Вратарь «Кингс» Копли получил матч-штраф за участие в стычке в игре с «Анахаймом». Драке с Гибсоном помешали судьи

Вратарь «Кингс» Копли получил матч-штраф за участие в стычке в игре с «Анахаймом». Драке с Гибсоном помешали судьи

Вратарь «Лос-Анджелеса» Феникс Копли получил матч-штраф за участие в стычке в матче с «Анахаймом». В концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Кингс» и «Дакс» (6:3) произошла стычка.

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