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ВК Пресс

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Что случилось с основателем "Рыбаря"? Официальный комментарий команды

Что случилось с основателем "Рыбаря"? Официальный комментарий команды

Руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук действительно задержан в Черногории вместе с несколькими гражданами России.

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