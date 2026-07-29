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Аргументы и Факты

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МО РФ: военные ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

МО РФ: военные ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Российские военные ликвидировали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в населённых пунктах Алексеево-Дружковка и Куртовка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

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