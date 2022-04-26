Гвардиола обыграл «Реал» в 12-й раз – чаще он побеждал только «Бернли» и «Арсенал»

Пеп Гвардиола обыграл «Реал» в 12-й раз в тренерской карьере. «Манчестер Сити» одержал победу над «Мадридом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

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