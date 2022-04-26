Гвардиола обыграл «Реал» в 12-й раз – чаще он побеждал только «Бернли» и «Арсенал»

Пеп Гвардиола обыграл «Реал» в 12-й раз в тренерской карьере. «Манчестер Сити» одержал победу над «Мадридом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Популярные статьи
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
Свежие комментарии