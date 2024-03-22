Череда нападений на приграничные с бывшей Украинской ССР российские регионы, а также чудовищный теракт в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта в очередной раз напомнил о тесной связи режима Зеленского и его западных спонсоров с разномастными террористическими группировками, что давно уже ни для кого не секрет.