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Щербаков: в ЦАО отремонтируют административное здание

Щербаков: в ЦАО отремонтируют административное здание

Девятиэтажное здание Финансово-хозяйственного управления столичной мэрии будет отремонтировано. Соответствующий проект уже согласован, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

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