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10 математических прорывов за один релиз: OpenAI показала, на что способна новая модель Astra

10 математических прорывов за один релиз: OpenAI показала, на что способна новая модель Astra

Компания впервые официально раскрыла название следующего семейства моделей и заявила, что Astra самостоятельно получила доказательства, не поддававшиеся десятилетиямиOpenAI впервые официально представила название своего следующего семейства моделей — Astra — и одновременно сообщила, что внутренняя версия этой системы решила 10 открытых задач по математике и теоретической информатике.

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