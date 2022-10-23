Рогов: ВСУ нанесли три удара по гостинице в Энергодаре

Украинские войска нанесли три удара из американских 155-мм гаубиц M777 по гостинице в Энергодаре. Еще один удар пришелся по въезду в город, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска нанесли три удара из американских 155-мм гаубиц M777 по гостинице в Энергодаре. Еще один удар пришелся по въезду в город, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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