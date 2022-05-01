В Чехии прогнозируют катаклизм в Европе из-за прекращения поставок российского газа в Польшу

Журналист чешского портала iDNES Сара Мазухова выразила мнение, что прекращение импорта газа из России в Болгарию и Польшу спровоцирует резкий рост цен на топливо в Европе.
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