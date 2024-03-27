Китайская провинция Чжэцзян увеличивает усилия по привлечению иностранных инвестиций

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Китайская провинция Чжэцзян продолжит наращивать усилия по улучшению деловой среды, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций и стимулировать частный бизнес на фоне мер по содействию местному высококачественному развитию, заявили власти.