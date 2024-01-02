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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Спартака» Мелешин о 2023-м: «Могли сделать больше, чаще побеждать. Иногда не получается. Это нормально, команда строится, все будет хорошо»

Форвард «Спартака» Мелешин о 2023-м: «Могли сделать больше, чаще побеждать. Иногда не получается. Это нормально, команда строится, все будет хорошо»

«Трудно подводить итоги прошедшего года для «Спартака», но могли сделать больше, чаще побеждать. Будем стараться, мы каждый день тренируемся, что-то нарабатываем, но иногда не получается.

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