Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета пытался избежать столкновения

Global Look Press/Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency Пилот разбившегося в Вашингтоне пассажирского самолета пытался в последний момент уйти от столкновения с вертолетом с помощью маневра, пишет газета New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB).