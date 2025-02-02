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Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета пытался избежать столкновения

Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета пытался избежать столкновения

Global Look Press/Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency Пилот разбившегося в Вашингтоне пассажирского самолета пытался в последний момент уйти от столкновения с вертолетом с помощью маневра, пишет газета New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB).

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