Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета пытался избежать столкновения

Global Look Press/Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency Пилот разбившегося в Вашингтоне пассажирского самолета пытался в последний момент уйти от столкновения с вертолетом с помощью маневра, пишет газета New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии