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Филиппинские суды выстроились в очередь чтобы осудить Киболоя

Филиппинские суды выстроились в очередь чтобы осудить Киболоя

Филиппинские суды договорились о порядке проведения процессов над лидером и основателем реставраторской церкви «Царства Иисуса Христа» Аполло Киболоем, сообщил полковник национальной полиции республики Жан Фахардо 11 сентября в беседе с журналистами.

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