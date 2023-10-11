Форум «Один пояс — один путь» пройдет в КНР с 17 по 18 октября

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) поделилось информацией о том, что третий международный форум «Один пояс — один путь» состоится в столице государства и пройдет с 17 по 18 октября.
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