Гилберт Аренас – Айзейе Стюарту: «Пакуй теплые вещи, тебя обменяют в Будапешт. В НБА нельзя вот так бросаться на Леброна»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас отреагировал на инцидент в матче «Пистонс» – «Лейкерс», когда звездный форвард Леброн Джеймс разбил лицо Айзейе Стюарту, а центровой пытался отомстить обидчику.

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