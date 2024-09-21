Политолог и профессор из Ирана Рухолла Модаббер заявил, что западные страны взрастили украинских неонацистов, которые совершают абсолютно такие же военные преступления, что и гитлеровцы в период Великой Отечественной войны.
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