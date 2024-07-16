«Годы упорного труда, страсти и самоотверженности»: авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 отреагировали на утечку «незаконченной» сборкиИздательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive выпустили совместное заявление по поводу недавней утечки предрелизной версии амбициозного боевика Warhammer 40,000: Space Marine 2.
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