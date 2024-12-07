Минэкономразвития: отказ принимать старые доллары за рубежом не связан с РФ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Граждане многих стран мира сталкиваются с отказом в приеме денежных купюр старого образца, в том числе долларов США, ситуация касается не только россиян, сообщил 7 декабря директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Никита Кондратьев.
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