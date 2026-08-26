Рост интереса к проектам промышленной роботизации тормозится экономическими факторами

По данным компании «ОБИТ», количество уникальных квалифицированных запросов по проектам промышленной роботизации в период с января по июль 2026 года выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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