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Регионы России

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Рост интереса к проектам промышленной роботизации тормозится экономическими факторами

Рост интереса к проектам промышленной роботизации тормозится экономическими факторами

По данным компании «ОБИТ», количество уникальных квалифицированных запросов по проектам промышленной роботизации в период с января по июль 2026 года выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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