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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гризманн сделал дубль в матче с «Севильей», забив победный на 94-й. Форвард продлил голевую серию до 4 игр

Форвард «Атлетико» продлил голевую серию до 4 игр (5 мячей на отрезке). Всего в 22 матчах сезона во всех турнирах на счету 33-летнего француза 9 голов и 6 ассистов.

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