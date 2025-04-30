Дизайнер Фиби Холлонд наполнила комнаты старого дома XV века игривыми сочетаниями красок и декора, создав очаровательные семейные интерьеры с английской «сумасшедшинкой»

﻿﻿Диван обит тканью Colefax and Fowler, а подушки-сюзане — Nushka. Фиби Холлонд из Studio Hollond восхищается творчеством дизайнеров начала 20 века, таких как Элси де Вулф, которая сочетала историю с эксцентричностью.