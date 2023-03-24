Аргументы недели

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Медведев заявил, что предпосылок развала у США гораздо больше, чем у России

Медведев заявил, что предпосылок развала у США гораздо больше, чем у России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках беседы с журналистами заявил, что предпосылки развала у Соединенных Штатов Америки сейчас значительно выше, чем у России.

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