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Вирусолога Агафонова назначили врио гендиректора «Вектора»

Вирусолога Агафонова назначили врио гендиректора «Вектора»

Временным директором «Вектора» стал один из разработчиков тест-систем на COVID-19. Временно исполняющим обязанности генерального директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» назначен доктор биологических наук Александр Агафонов.

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