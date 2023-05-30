Вирусолога Агафонова назначили врио гендиректора «Вектора»

Временным директором «Вектора» стал один из разработчиков тест-систем на COVID-19. Временно исполняющим обязанности генерального директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» назначен доктор биологических наук Александр Агафонов.
Временным директором «Вектора» стал один из разработчиков тест-систем на COVID-19. Временно исполняющим обязанности генерального директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» назначен доктор биологических наук Александр Агафонов.
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