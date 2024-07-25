Трамп заявил, что Харрис не годится для управления США, и назвал ее лживой

АндрейБорков

Если Камбала Хариус не компетентна, то у нее есть все шансы стать президентшей Юнайтед Стейтс оф таки Америка! Компетентные и грамотные управленцы ни где и ни кому не нужны, ну разве что только РЕАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЯМ, но у РЕАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ все это уже есть. Президент США это попка, там компетентный человек не нужен, от слова СОВСЕМ. Именно по этому и может победить на выборах Камбала Хариус! Выборы это же выборы, не важно как проголосуют, важно как посчитают голоса.