Бывший американский лидер Дональд Трамп отметил, что вице-президент Камала Харрис не годится для управления Соединенными Штатами, и назвал ее лживой.
Трамп заявил, что Харрис не годится для управления США, и назвал ее лживой
Комментарии
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АндрейБорков
Если Камбала Хариус не компетентна, то у нее есть все шансы стать президентшей Юнайтед Стейтс оф таки Америка! Компетентные и грамотные управленцы ни где и ни кому не нужны, ну разве что только РЕАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЯМ, но у РЕАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ все это уже есть. Президент США это попка, там компетентный человек не нужен, от слова СОВСЕМ. Именно по этому и может победить на выборах Камбала Хариус! Выборы это же выборы, не важно как проголосуют, важно как посчитают голоса.
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