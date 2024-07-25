Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    Лучше бы международный уголовный суд выдал бы ордера на арест тех, кто жёг людей в Рдессе, отдавал приказы бомбить ав...Сергей Кобылаш на...
  • Александр Сергеевич
    Где истина ? Одни врачи вещают - в куриных яйцах только полезный (хороший ) холестерин , другие - не ешьте ибо инсуль...Нутрициолог Вавил...
  • Харченко Александр
    Ну вот зачем выставлять на весь мир свой дебилизм,сидела бы тихонько за умную сошла блБербок призвала К...

Трамп заявил, что Харрис не годится для управления США, и назвал ее лживой

Трамп заявил, что Харрис не годится для управления США, и назвал ее лживой

Бывший американский лидер Дональд Трамп отметил, что вице-президент Камала Харрис не годится для управления Соединенными Штатами, и назвал ее лживой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Если Камбала Хариус не компетентна, то у нее есть все шансы стать президентшей Юнайтед Стейтс оф таки Америка! Компетентные и грамотные управленцы ни где и ни кому не нужны, ну разве что только РЕАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЯМ, но у РЕАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ все это уже есть. Президент США это попка, там компетентный человек не нужен, от слова СОВСЕМ. Именно по этому и может победить на выборах Камбала Хариус! Выборы это же выборы, не важно как проголосуют, важно как посчитают голоса.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх