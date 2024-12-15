Певица Мара и солист музыкального ансамбля песни и пляски ЦВО выступили в зоне СВО

Рок-певица Мара совместно с солистами музыкального ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед военнослужащими группировки «Центр» в зоне проведения специальной военной операции.
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