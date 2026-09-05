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Нижегородская правда

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Открылась фотовыставка в честь 100-летия гребного спорта в Нижнем Новгороде

Открылась фотовыставка в честь 100-летия гребного спорта в Нижнем Новгороде

Выставка называется «На гребне волны. 100 лет истории нижегородского гребного спорта». Экспозиция находится на улице Большой Покровской рядом с театром драмы.

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