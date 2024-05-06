Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зачем русские путают танки с пушками? Странное поведение ВС РФ, которое не нравится НАТО

Зачем русские путают танки с пушками? Странное поведение ВС РФ, которое не нравится НАТО

КОТ  КОСТЯН Борис Писториус, главный военный Германии, в интервью изданию «The Defense Post» пожаловался, что его аналитики не способны разгадать хитрость Путина.

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