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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Ну, погоди!” теперь в метавселенной Roblox — официально “Союзмультфильм” идет ...

“Ну, погоди!” теперь в метавселенной Roblox — официально “Союзмультфильм” идет ...

“Ну, погоди!” теперь в метавселенной Roblox — официально“Союзмультфильм” идет в ногу со временем. Легендарная киностудия сообщила, что в метавселенной Roblox появился виртуальный мир мультфильма “Ну, погоди!”, разработкой которого занимается агентство метамаркетинга VOVA family.

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