“Ну, погоди!” теперь в метавселенной Roblox — официально“Союзмультфильм” идет в ногу со временем. Легендарная киностудия сообщила, что в метавселенной Roblox появился виртуальный мир мультфильма “Ну, погоди!”, разработкой которого занимается агентство метамаркетинга VOVA family.