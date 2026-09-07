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RT Russia

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Лавров: Россия не идёт на договорённости без соблюдения баланса интересов

Лавров: Россия не идёт на договорённости без соблюдения баланса интересов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не собирается идти на договорённости, которые не предполагают соблюдение баланса интересов.

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