Не успела публика переварить вчерашний кунштюк Трампа, пообещавшего каждому взрослому американцу по пять тыщ американских тугриков в случае победы республиканцев над демократами в промежуточных выборах (то, что денег на это нет, неважно – либо напечатают, либо просто платить не станут, найдут предлог отпетлять), как подоспела еще одна новость – выясняется, что троим своим помощникам, которые по факту являются государственными служащими, а не его личным наемным персоналом, Трамп «дарил» наличные в размере 45 000 пиастров американских (к отпуску, ага) Источник изображения: соцсети В этой новости самое прекрасное то, что согласно коду поведения государственного служащего США, они не имеют права принимать такие «подарки» от частных лиц (да и вообще от кого бы то ни было, из-за конфликта интересов – это может им «помешать беспристрастно и непредвзято осуществлять свои функции»), но когда это останавливало профессиональных борцов с коррупцией в тех странах, на которые США положили свой алчный взгляд и на основании чего устраивают им цветные революции и смены режимов (достаточно взглянуть на хохлов за забором).