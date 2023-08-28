"Куда они делись?." Всемирный скандал. 40 из 49 запущенных спутников исчезли. Буржуины подозревают наш "ионный кипятильник".
"Рашен-кипятильник" сварил 80% запущенных старлинков
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Петров и Баширов по личной инициативе опять взялись за старое... теперь на космическом уровне. А может быть это какая-то неведомая нам всем неодолимая сила так действует...Но, Россия тут уж точно ни при чем...
Ответить
8 час.
Алексей Павлов
Нееее!! Ни причём!!
Ответить
7 час.
Юрий Баранов
Это вообще кот Скрипалей чудит,он наверное уже генерал
Ответить
4 час.
Свежие комментарии