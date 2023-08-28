ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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"Рашен-кипятильник" сварил 80% запущенных старлинков

"Рашен-кипятильник" сварил 80% запущенных старлинков

"Куда они делись?." Всемирный скандал. 40 из 49 запущенных спутников исчезли. Буржуины подозревают наш "ионный кипятильник".

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Комментарии
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Samarium
Петров и Баширов по личной инициативе опять взялись за старое... теперь на космическом уровне. А может быть это какая-то неведомая нам всем неодолимая сила так действует...Но, Россия тут уж точно ни при чем...
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8 час.
Алексей Павлов
Нееее!! Ни причём!!
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7 час.
Юрий Баранов
Это вообще кот Скрипалей чудит,он наверное уже генерал
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4 час.

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