Первые электробусы вышли на маршруты в Ростовской области и Краснодарском крае

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко провёл совещание с руководством Ростовской области и Краснодарского края по вопросам реализации программы комплексного развития городского электротранспорта в этих регионах.
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