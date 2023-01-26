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Джордж Ньянг спровоцировал Бена Симмонса на пробежку и технический

Джордж Ньянг спровоцировал Бена Симмонса на пробежку и технический

Форвард «Сиксерс» Джордж Ньянг в одном из эпизодов матча с «Нетс» (137:133) удачно отзащищался против защитника соперника Бена Симмонса.

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