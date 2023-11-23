В Новосибирской области расследуют гибель подростка-мотоциклиста у железной дороги

Спустя полгода после начала расследования гибели девятиклассника ещё не определены подозреваемые.В Новосибирской области продолжается расследование дела о гибели 15-летнего мальчика, которого нашли в технологической яме РЖД летом 2023 года.
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