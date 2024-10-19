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Орловский депздрав обещал не идти против воли жителей Русского Брода в строительстве модульной амбулатории

Орловский депздрав обещал не идти против воли жителей Русского Брода в строительстве модульной амбулатории

И.о. руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Александр Альянов заявил, что в конфликтной ситуации с возведением модульной амбулатории в селе Русский Брод будет прислушиваться к мнению населения.

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