Орловский депздрав обещал не идти против воли жителей Русского Брода в строительстве модульной амбулатории

И.о. руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Александр Альянов заявил, что в конфликтной ситуации с возведением модульной амбулатории в селе Русский Брод будет прислушиваться к мнению населения.
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