Расценки на "диких гусей" На Западе озаботились тушками своих "диких гусей". Видите ли Россия опять плохо поступает за то что назначает крупные премии за уничтожение европейских и американских наемников в зоне СВО.
По поводу пленных и уничтожения военнослужащих ВСУ
Комментарии
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radiofree
Просто "кормим" подойдёт?
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15 час.
Анатолий
"...А вообще - всех в сибирь)..." а при чем здесь Сибирь??? Что она вам плохого сделала?? Есть Колыма,необжитыый Камчатский край,вот и пусть их и осваивают.
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10 час.
ПавелЗзаварзин
Да мочить всех этих тварей...
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5 час.
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