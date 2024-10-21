Театр абсурда
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Театр абсурда

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По поводу пленных и уничтожения военнослужащих ВСУ

По поводу пленных и уничтожения военнослужащих ВСУ

Расценки на "диких гусей" На Западе озаботились тушками своих "диких гусей". Видите ли Россия опять плохо поступает за то что назначает крупные премии за уничтожение европейских и американских наемников в зоне СВО.

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Комментарии
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radiofree
Просто &quot;кормим&quot; подойдёт?
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Анатолий
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ПавелЗзаварзин
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