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«Берегись, русские, мы здесь власть!»: Балашиху кошмарят ОПГ мигрантов

«Берегись, русские, мы здесь власть!»: Балашиху кошмарят ОПГ мигрантов

Окруженная лесами, Балашиха, которая удобно расположилась относительно столицы, до недавних времен манила к себе москвичей из-за тишины и покоя.

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Комментарии
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саша дмитренко
но  работать  едут  в  россию))))
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24 мин.
Владимир Витковский
Чу[jym, а лиорвцы- это что за вид членистоногих? Типа блох????????? Бесполезные в природе?Паразиты?
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7 мин.
ВВ
Владимир Витковский
ДерьмецкО, ты и здесь хрюкнулО ? Успеваешь из стойла сбежать???????
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47 сек.

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