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Онлайн-репортажи с избирательных участков вели 38 тысяч наблюдателей

В период трехдневных выборов около 38 тысяч наблюдателей вели онлайн-репортажи с избирательных участков.

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