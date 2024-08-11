Канцлер Австрии Нехаммер призвал к деэскалации после обстрела ВСУ ЗАЭС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал на своей странице в социальной сети X снизить напряженность украинского конфликта и провести переговоры после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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