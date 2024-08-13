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Царьград

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В Анапе людей с птицами заподозрили в "фотоживодёрстве"

В Анапе людей с птицами заподозрили в "фотоживодёрстве"

Местные жители просят полицию проверить сомнительных предпринимателей.Накануне вечером в сети появилась информация, что в Анапе на Ласточкиных гнёздах некие люди предлагают фото с птицами.

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