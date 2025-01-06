17 фото, на которых показаны внезапные встречи известных людей

Это и музыканты, записавшие совместные песни, о которых знают не все, и актёры, которые вместе снимались в малоизвестных фильмах, а также политики, спортсмены и художники, которые виделись друг с другом, так как жили в одно время.
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