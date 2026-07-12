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Движение на участке улицы Горбунова закрыто с 10 июля до 31 августа

Движение на участке улицы Горбунова закрыто с 10 июля до 31 августа

Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы Движение на участке улицы Горбунова на западе Москвы будет закрыто с 10 июля до 31 августа из-за дорожных работ, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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