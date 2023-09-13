Путин и Сталин... Сравнительный анализ 2008-го... в цифрах, а не лозунгах

Игорь Джанти

Хорошо еще , что автор не приписал периоду 1927 г-1932 г отрицательный рост , сравнивает с Германией , при этом ни слова как американцы инвестировали Гитлера , и как СССР приходилось за все платить :"После пережитого Германией в 20-е годы экономического кризиса, который усугублялся выплатой репараций странам-победителям, американские промышленные корпорации и банки, воспользовавшись ситуацией, скупили активы многих ключевых предприятий страны. Например, принадлежащая семейству Рокфеллеров «Стандарт ойл» получила контроль над германской корпорацией «И. Г. Фербениндустри», которая активно финансировала избирательную кампанию А. Гитлера в 1930 г. Над «Опелем» с 1929 г. и по сей день свой контроль осуществляет американская автомобильная корпорация «Дженерал моторс», принадлежащая семейству Дюпона (Про Дюпона вообще можно писать отдельную историю, как он сторонник идеям Гитлера создавал в США националистические партии и идейно помогал фашистской Германии). Именно на заводах этой корпорации в Германии производились для немецкой армии известные грузовики Blitz. Американская компания телефонной связи «ИТТ» приобрела 40% телефонных сетей Германии. То, что Соединенные Штаты не потеряются и не растеряются по ходу вспыхнувшей в Европе войны, было понятно еще до первых выстрелов. И действительно, не для того же американские бизнесмены и госструктуры на протяжении длительного времени скупали германскую экономику «оптом и в розницу», чтобы из-за каких-то там боевых действий поступиться прибылью… В канун Второй мировой войны корпорации и банки США инвестировали 800 млн долл. в промышленность и финансовую систему страны. Сумма по тем временам огромная. Из них лидирующая четверка из Америки вложила в милитаризированную экономику Германии около 200 млн долл.: «Стандарт ойл» — 120 млн, «Дженерал моторс» — 35 млн, инвестиции «ИТТ» составили 30 млн, а «Форд» 17,5 млн долл."