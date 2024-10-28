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Гастарбайтеры спрятались от полиции прямо в печку на хлебзаводе, но полицейские это заметили и решили её растопить

Гастарбайтеры спрятались от полиции прямо в печку на хлебзаводе, но полицейские это заметили и решили её растопить

Avia.pro - СМИ Итак, друзья, утренняя планёрка на хлебозаводе в Одинцово, как обычно, обещала быть скучной: немного разговоров про качество муки, парочку шуток про то, как тесто "не встаёт", и, конечно, обсуждение нового рекорда по количеству испечённых батонов.

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Комментарии
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Silver Kont
Все медкнижки черножопые покупают оптом, отдают &quot;старшому&quot; по 10 т.р., и всё никаких проблем...
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11 час.
Silver Kont
Да ешьте на здоровье, только приобретайте у проверенных продавцов, которые не берут черножопых ишаков на работу....
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11 час.
vitaly yanushkevich
У нанимателя конфисковать завод, а самого под суд, за измену родине. Может другим дельцам это тоже понравится.
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4 час.

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