Telegraph: Минобороны Великобритании создаёт командование кибервойны с Россией

Минобороны Великобритании создаёт командование кибервойны с Россией, пишет The Telegraph. В материале со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили говорится, что правительство выделит более 1 млрд фунтов ($1,35 млрд) на внедрение искусственного интеллекта и создание команды хакеров.
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