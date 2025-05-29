Telegraph: Минобороны Великобритании создаёт командование кибервойны с Россией

Минобороны Великобритании создаёт командование кибервойны с Россией, пишет The Telegraph. В материале со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили говорится, что правительство выделит более 1 млрд фунтов ($1,35 млрд) на внедрение искусственного интеллекта и создание команды хакеров.