Гордон заявила, что семья Тиммы выясняет, почему он умер нищим после покупки квартир

Латвийский баскетболист Янис Тимма, который ранее приобрел несколько квартир в Москве, оставил свою семью в недоумении о причинах его трагической судьбы, в результате которой он погиб в нищете в дешевом хостеле.
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