Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    какой  суд только  расстрел для  таких. Эти подонки  неисправимы.Выйдут  и снова  за  это  же  примутся.оп. Пример  е...В Ставропольском ...
  • Андрей Тихонов
    Мля...полицаи "зачётно" сработали, коноплю нашли, а фуры с дровами нет. Пора министра награждать...Полицейские Севас...
  • ПавелЗзаварзин
    Кошмар! Всё через это...: Мурашко, Нахер Хуссейн... А как же харам?Воронежский гинек...

В Липецке полицейские и общественники поздравили воспитанников подшефного детского дома с окончанием учебного года и началом летних каникул

Сотрудники УМВД России по Липецкой области и заместитель председателя Общественного совета при ведомстве Александр Романов, представители правоохранительных ведомств региона стали гостями праздничного мероприятия, подготовленного воспитанниками подшефного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени Героя России Эдуарда Белана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх